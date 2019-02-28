2019-02-28T11:28:30+03:00
Общество

Чиновников администрации Троицка поймали на взятках от дорожников

Задержаны начальник управления ЖКХ и его подчиненная
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Преступления выявили сотрудники полиции. Фото: Иван ВИСЛОВ.Преступления выявили сотрудники полиции. Фото: Иван ВИСЛОВ.
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Следователи задержали начальника управления ЖКХ администрации Троицка Антона Гука. Вместе с ним задержана начальник планово-технического отдела того же управления Галина Семкина. Их подозревают в получении взяток.

По данным следствия, чиновники получили деньги от дорожной фирмы еще в прошлом году. Гуку дали 75 тыс. руб., а взамен он должен был закрыть глаза на недочеты в ремонте дороги.

По версии следствия, посредником в передаче денег Гуку была Семкина. Ее также подозревают в получении взятки — якобы ей дали 13 тыс. руб. за заключение муниципального контракта на строительные работы по завышенной цене.

— Преступления выявили сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Скоро суд решит, отпустить подозреваемых под подписку о невыезде на время следствия или отправить в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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