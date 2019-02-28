2019-02-28T15:06:25+03:00
Общество

Эксперты рассказали, сколько тратят молодожены на свадьбу в Челябинске

И как сэкономить на торжественном мероприятии
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Самые крупные суммы уходят на банкет в ресторане, платье невесты и костюм жениха.Самые крупные суммы уходят на банкет в ресторане, платье невесты и костюм жениха.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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От 100 000 до 200 000 рублей — такова средняя сумма, которую российские влюбленные тратят на свою свадьбу. Такие данные приводит аналитическое агентство по изучению общественного мнения.

Специалисты также выяснили, что 78% опрошенных отмечали свадьбу традиционным способом, и только 22% отказались от свадебных гуляний, ограничившись регистрацией брака.

Белое платье надевают 88% невест нашей страны. А вот традиции запускать голубей в небо и кататься на лимузине по городу уходят в прошлое.

Интересно, что букет незамужним подругам бросали 82% невесты в категории 18−30 лет, хотя некоторое время назад эта традиция была популярна вдвое меньше.

Что касается трат, самые крупные суммы уходят на банкет в ресторане, платье невесты и костюм жениха.

А вот южноуральским влюбленным повезло больше: они могут выиграть свадьбу под ключ. Для этого надо принять участие в конкурсе.

— Задача участников — разместить фото пары и рассказать о своей истории любви. Лидеры по количеству лайков примут участие в финальном Кастинге Любви, где и определятся победители проекта, — рассказывают организаторы конкурса. — Победители получат множество товаров и услуг для празднования торжества: платье невесты и костюм жениха, мальчишник и девичник, букет невесты и банкет в ресторане, услуги салонов красоты и медицинских центров, номер в отеле для первой брачной ночи и многое другое.

Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на странице свадебного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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