2019-02-28T16:28:07+03:00
Общество

С подачи полицейских в Челябинске могут создать еще один район

Силовики хотят стать ближе к людям
Лидия ПЕСКОВА
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От новых микрорайонов дежурная часть далеко.От новых микрорайонов дежурная часть далеко.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Челябинске нужно создать еще один, девятый по счету, районный отдел полиции. С таким предложением к парламентариям региона обратился руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Богдановский.

Новый райотдел может обслуживать часть Центрального и Курчатовского районов, которые густо населены и активно строятся.

Идею силовиков поддержал председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. Он даже высказал предположение, что Челябинску стоит выделить в своей структуре не просто новый отдел полиции, а целый район со своей районной властью. Владимир Мякуш предложил депутатам и властям города оценить просьбу полиции.

Новый Северо-Западный райотдел полиции позволит жителям отдаленных микрорайонов быстрее и проще добираться до органов полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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