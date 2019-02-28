С подачи полицейских в Челябинске могут создать еще один район
В Челябинске нужно создать еще один, девятый по счету, районный отдел полиции. С таким предложением к парламентариям региона обратился руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Богдановский.
Новый райотдел может обслуживать часть Центрального и Курчатовского районов, которые густо населены и активно строятся.
Идею силовиков поддержал председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. Он даже высказал предположение, что Челябинску стоит выделить в своей структуре не просто новый отдел полиции, а целый район со своей районной властью. Владимир Мякуш предложил депутатам и властям города оценить просьбу полиции.
Новый Северо-Западный райотдел полиции позволит жителям отдаленных микрорайонов быстрее и проще добираться до органов полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU