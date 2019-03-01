60-летний автостопщик поневоле, которому южноуральцы помогли добрался домой, шлет приветы из Иркутска

СЕГОДНЯ 03:53 2019-03-01T03:53:03+03:00

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На вокзале Иркутска Александра Свешникова окружили местные журналисты. 60-летний мужчина к популярности не готов, поэтому и лицо на фото вышло немного испуганное. На самом же деле он счастлив оказаться дома после года разлуки с семьей и трех месяцев скитаний. Напомним, 60-летний иркутянин уезжал на заработки в Салехард. Отпахал там с весны до зимы. Работодатель обещал золотые горы, но в итоге оставил совсем без гроша. Домой Александр Васильевич был вынужден добираться на попутках.

Через два с половиной месяца пути он оказался в Челябинской области, где случайно повстречался с добрым копейчанином Расулем. Тот не смог пройти мимо беды незнакомца. Хлопотал о нем, как о родном. Жители Копейска скинулись автостопщику на билет до дома, наготовили еды в дорогу, собрали теплые вещи.

В соцсетях Расуль договорился с жителем Иркутска Сергеем Жеболаевым, чтобы тот встретил пенсионера на перроне. Уже опытный автостопщик заверял, что легко доберется сам, не хотел никого утруждать. Но Сергей довез его до самого дома в маленькой деревне под Иркутском с живописным названием «Чистые ключи». Там Свешникова ждала жена, с которой он не виделся почти год.

— Я добрался. Все хорошо! Спасибо, Расуль. И всем, кто помогал, передай от меня большое спасибо. Поздравляю всех с праздниками! У меня все хорошо. За время отсутствия накопились дома дела, проблемы, конечно. Буду разгребать потихоньку, — отчитался по телефону Александр Васильевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU