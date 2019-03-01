«Как селедки в бочке!»: из-за переполненных детсадов в Челябинской области малыши вынуждены даже есть по очереди

СЕГОДНЯ 03:52 2019-03-01T03:52:19+03:00

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Жительница Челябинской области возмущена нарушением норм содержания детей.

— В младшей группе норма — два квадратных метра на ребенка. У нас количество детей — 32, а площадь группы — 40 кв. м. Так ведь там еще куча мебели! Заведующая оправдывается тем, что дети играют в спальне. Но на деле их туда не пускают, так как смотреть за детьми в другой комнате некому. Малыши, как селедки в бочке! — анонимно написала родительница в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Подписчики группы отмечают, что и в Челябинске та же история. В некоторых группах — по 45 детей.

— То, что детям было мало игрового места, — лишь верхушка айсберга. После того, как подняли бучу, выяснилось, что детей кормят по очереди, так как элементарно не хватало столов, стульев и даже посуды! Ну и спальных мест тоже не хватало. В итоге кто-то кочевал на сончасе по кроватям приболевших одногруппников. Либо вообще детей отправляли в другие группы спать, если в своей все места были заняты, — написала челябинка Ольга Сизарь.

На это мамы получили ответ от представителя Правительства Челябинской области: мол, норма считается по детям, фактически находящимся в группе. Хоть и числится в коллективе больше 30 детей, но, в основном, приходят около 20 человек. А эта цифра уже соответствует нормам. Однако, что делать, когда вдруг приходят все дети?

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ИСТОЧНИК KP.RU