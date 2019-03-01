Житель Челябинской области продает обычные 200 рублей за 6666 рублей

СЕГОДНЯ 03:51 2019-03-01T03:51:45+03:00

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На интернет-сайте бесплатных объявлений в разделе «Коллекционирование» появилось интересное предложение от жителя Челябинской области. Сергей Ефремов из Аши продает свои 200 руб. за 6666 руб. Купюра у него на первый взгляд самая обычная: не раритетная и не коллекционная. Да и на второй взгляд тоже. Но Сергей предлагает присмотреться к ней получше.

— Это купюра с дьявольские красивым и звучным серийным номером АА666489806, — поясняет продавец.

Видимо, имеется ввиду три шестерки в номере. Но в цене-то Сергей почему-то написал четыре.

Купюры с красивыми номерами — с зеркальными или повторяющимися цифрами — не такая уж и редкость. Обычно их продают в два раза дороже номинала, если номер действительно интересный. Или на 50 — 200 рублей дороже, если это только три повторяющиеся цифры.

Но бывают и исключения. Так, челябинец Максим хочет обменять соточку с номером 6666667 на тысячу рублей. А недавно другой южноуралец продавал 100 рублей с номером, состоящим из семи двоек, за 8600 руб. Сейчас этого объявления на сайте уже нет. Неужели, купили?

Редкая соточка

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ИСТОЧНИК KP.RU