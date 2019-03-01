Дикие кошки Челябинского зоопарка приглашают горожан в гости

СЕГОДНЯ 04:33 2019-03-01T04:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Клыки, когти, громкий рык — все это о тиграх, львах, пумах и прочих хищных обитателях семейства кошачьих, живущих в зоопарке Челябинска. Всего здесь обитают представители десяти видов семейства. Есть еще сервал, оцелот, африканский и дальневосточный леопарды, снежный барс, рысь, гепард.

1 марта — День кошек. И полосато-пятнистые мурки и мурзики зоопарка приглашают челябинцев в гости. Да, они не полежат на коленках, не помурчат в ушко, но в остальном — те же кошки. Нежатся не солнышке, играют с мячиками, точат когти о бревна, обожают мясо.

Накануне праздника зоопарк получил добрую весть — разрешение на размножение амурским тигров. Огромные полосатые кошки Матис и Лаффи, любимицы гостей зоопарка, уже живут в одном вольере.

Кстати, отметят день кошек и в приюте для диких животных «Спаси меня!». Здесь тоже живут представители диких кошек — пума и две рыси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU