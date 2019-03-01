Пьяная жительница Магнитогорска не довезла ребенка до детского сада

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-01T04:55:27+03:00

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«С утра выпила, весь день свободна», — так решила 31-летняя жительница Магнитогорска, хлебнула горячительного и повезла ребенка в садик. Но что-то в манере ее вождения не понравилось инспекторам ДПС ГИБДД. Автомобиль был остановлен для проверки. Накануне, 28 февраля, полицейские проверяли авто, в салонах которых находились дети.

Нетрезвую мать отстранили от управления машиной, направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Дама оказалась пьяна. Ребенка забрал отец.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, водительнице грозит тридцать тысяч рублей штрафа. Плюс, ее лишат права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Всего во время профилактической акции инспекторы ДПС проверили 237 водителей, перевозивших детей. Им помогали народные дружинники и представители родительского дорожного патруля. Административные протоколы за нарушения перевозки детей составлены на десятерых человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU