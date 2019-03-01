СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-01T08:30:34+03:00

Стало известно, что в ночь с четверга на пятницу в одно из заведений Челябинска ворвались неизвестные и сорвали проходившее там мероприятие

Изменить размер текста: A A

Первая информация о случившимся пришла из популярного челябинского паблика, где было размещено видео от одного из очевидцев. На картинке хорошо видно, что в помещение врываются люди в масках животных и начинают скандировать странные лозунги, например, «Сексу — нет! Детям — да!» Кроме того, в руках они держат самодельные плакаты с требованиями, а также бросают в посетителей детские пустышки.

В нашем распоряжении оказались кадры с камер наружного наблюдения, на которых видно, что в акции участвовало около пяти человек. Охранник появился спустя 10-15 секунд, но часть публики, поддавшись панике, уже успела покинуть помещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/694721" frameborder="0"></iframe> Озабоченные поклонники Семена Слепакова попали под гнев челябинских активистов.

По уточненным данным срыв мероприятия был спланирован активистами, назвавшими себя «Организацией за благопристойное общество». По словам одного из представителей организации, на подобный шаг из подтолкнуло объявление в соцсетях, призывавшее всех желающих весело и отвязно провести последнюю ночь зимы. Активистов сбило с толку, что в названии мероприятия присутствует слово «Озабоченные». Пытаясь накрыть, как они сами говорят, собрание извращенцев, сами того не подозревая, участники акции испортили вечер поклонникам творчества Семена Слепакова, которые организовали в заведении просмотр всех эпизодов комедийного сериала «Озабоченные».

ИСТОЧНИК KP.RU