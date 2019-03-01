Половина челябинцев не представляют жизни без Интернета

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-01T08:12:39+03:00

Интернет затянул в свои сети почти всех жителей Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Интернет-зависимы» — это про челябинцев. Служба исследований HeadHunter выяснила, что доступ к всемирной паутине для работы или учебы нужен каждому. Только пять процентов опрошенных сообщили, что их профессиональная деятельность никак не зависит от Интернету (по России средний показатель — семь процентов).

В Сети работают специалисты в сфере маркетинга, рекламы, PR (99%), высшего менеджмента (98%), закупок (98%). В Интернете живут юристы и асы ИТ и телекома.

— Не связаны с Итернетом люди физического труда. Например, 38% участников опроса из сферы «Рабочий персонал» сказали, что их работа и учеба не зависят от того, есть Сеть или нет. Например, представители профессий «Транспорт, логистика», «Добыча сырья», «Производство», — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Что делают челябинцы в Интернете? В топ-5: проверка почты и соцсетей, чтение новостей и книг, общение через мессенджеры и прослушивание музыки.

75% челябинцев поясняют, что Интернет помогает им чуть отвлечься от работы. И лучше всего для этого подходят чтение новостей и книг и проверка соцсетей.

Кстати, начальство весьма лояльно к использованию интернета в личных целях на работе — запрет есть лишь в 35% организаций. В соседней Башкирии и в Красноярске все суровей: там в 47% компаний запрещено в рабочее время лазать в Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU