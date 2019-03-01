Челябинск пока не освободили от снежных завалов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-01T08:56:50+03:00

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Неделю назад губернатор Борис Дубровский устроил челябинским чиновникам разнос за не вычищенный от снега город.

И спустя несколько дней в АО «Южуралмост», который отвечает за чистоту челябинских дорог, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заявили, что снега на полигоны вывозится все больше: против недавних пяти тыс т в сутки — почти 12 тыс т. А кучи образовались из-за того, что снег принимал один полигон — на Бродокалмакском тракте. Сейчас есть второй — на ул. Радонежской.

— Ситуация по уборке мне тоже не нравится. Контракты с подрядчиками должны быть несколько иными, более конкретными по обязанностям, — заявил глава Челябинска Владимир Елистратов после своего назначения на должность.

Но город по-прежнему утопает в снегу. Водители жалуются: из-за нагромождений на перекрестках не видно ни пешеходов, ни автомобилей. Пешеходы взбивают ногами снеговую «халву» на остановках. Особенно тяжело пожилым, инвалидам, мамам с колясками.

Гневный пост в соцсетях разместил челябинец Игорь Кривченко. В последний день зимы он сфотографировал снеговые кучи у своего дома:

— Эти горы грязи - в 33 микрорайоне некогда благополучной Тополиной аллеи. Такая ситуация по всему городу. Сын здесь для понимания размеров, его рост 150 см. В Челябинске теперь всегда будет помойка?

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ИСТОЧНИК KP.RU