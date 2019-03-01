В Челябинске цыгане продали сотруднику ФСБ больше килограмма героина

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-01T09:17:10+03:00

В банду входила даже 70-летняя пенсионерка

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Накануне, 28 февраля, в Челябинском областном суде присяжные заседатели единодушно вынесли обвинительный вердикт четверым цыганам-наркоторговцам. На скамье подсудимых — три женщины 43, 48 и 70 лет и 23-летний мужчина. Они обвинялись в незаконном приобретении, хранении сбыте наркотиков.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в апреле прошлого года в Коркино цыгане сбыли 1 кг 100 г наркотического вещества, содержащего героин. Покупателем стал сотрудник УФСБ, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

У одной из наркоторговок хранила дома 620 г вещества, содержащего героин. Наркотик изъяли во время обыска.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых не заслуживающими снисхождения.

Приговор цыганам ожидается суровым, ведь сбыт наркотиков — тяжкое преступление, закон предусматривает лишение свободы вплоть до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU