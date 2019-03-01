В Челябинской области фальшивомонетчик сбыл 16 тысяч поддельных евро
Самые старые фальшивые деньги — это копия серебряной монеты VI в. до н. э. Найдена на греческом острове Эгина. Фальшивка изготовлена из меди, покрыта серебром. Техника исполнения — очень высокая.
В СССР фальшивомонетчиком №1 был Виктор Баранов. Искусный художник, он изготавливал купюры один в один с оригиналом. Секретами подделки охотно делился со следствием, потому расстрел ему заменили десятью годами колонии.
Нынешние аферисты тоже не лыком шиты. Центральный районный суд Челябинска отправил в колонию 50-летнего кусинца. Он втянул в преступный бизнес знакомую, которая не знала о его происках.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2017 году подсудимый дважды просил знакомую слетать в Стамбул. Там у незнакомого ей подельника фальшивомонетчика забрать поддельные деньги — 16 тыс евро.
«Паленые» евро кусинец принес в обменники банков Златоуста и Челябинска. Выручил более 630 тыс руб. Впрочем, в банках подделку распознали. По паспортным данным вычислили преступника.
Полтора года мужчина проведет в колонии. Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU