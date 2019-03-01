2019-03-01T11:41:19+03:00
Спорт

«Трактор» приглашает челябинцев слепить снежного «Белого медведя»

Второго марта у ледовой арены семьи болельщики смогут вырезать изо льда и снега символ команды
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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Такая необычная акция проводится в Челябинске впервые. В пресс-службе клуба сообщили, что в субботу, 2-го марта около ледовой арены «Трактор» вырастет большой снежный городок. Однако соорудить его предлагают самим болельщикам — родителям и детишкам.

Для этого у арены подготовят большие снежные блоки, из которых нужно будет вырезать фигуры «Белого медведя» — символа хоккейного клуба «Трактор». Для примера здесь же будет возвышаться уже готовая снежная скульптура «мишки» трехметровой высоты!

Помогать всем участникам довести композицию до совершенств будет профессиональный художник-скульптор.

В клубе отметили, что можно будет принести и свои эскизы. Но обязательно нужно будет прихватить инструменты — например, лопаточки, железные совочки. Победители и участники получат призы и приятные подарки от клуба. Начало «стройки» в 14.00.

Кстати, 2 марта «Трактор» на домашней ледовой арене в третьем матче серии плей-офф сразиться с екатеринбургским «Автомобилистом» (начало в 17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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