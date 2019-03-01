Студенты из Челябинска выступят на всемирной зимней Универсиаде-2019

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-01T14:18:20+03:00

Семь наших спортсменов будут состязаться в Красноярске со 2 по 12 марта

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Челябинскую область представят атлеты, которые уже «понюхали пороху» на крупных международных стартах. А двое наших спортсменов, — Игорь Омелин (фристайл, ски-кросс) и Екатерина Ефременкова (шорт-трек), год назад участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Кроме них в XXIX Универсиаде выступят южноуральцы Илья Баскаков, Яна Доновская, Полина Смоленцева (все — сноуборд), Елизавета Сафонова (фристайл) и Александр Тридчиков (хоккей).

— Конкуренция на играх будет очень серьезная, в Красноярск приехали спортсмены очень высокого уровня, но у нас есть неплохие шансы завоевать медали, в том числе, и самого высокого достоинства, — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

На играх спортсмены 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

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ИСТОЧНИК KP.RU