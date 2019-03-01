2019-03-01T14:18:20+03:00
Спорт

Студенты из Челябинска выступят на всемирной зимней Универсиаде-2019

Семь наших спортсменов будут состязаться в Красноярске со 2 по 12 марта
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинскую область представят атлеты, которые уже «понюхали пороху» на крупных международных стартах. А двое наших спортсменов, — Игорь Омелин (фристайл, ски-кросс) и Екатерина Ефременкова (шорт-трек), год назад участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Кроме них в XXIX Универсиаде выступят южноуральцы Илья Баскаков, Яна Доновская, Полина Смоленцева (все — сноуборд), Елизавета Сафонова (фристайл) и Александр Тридчиков (хоккей).

— Конкуренция на играх будет очень серьезная, в Красноярск приехали спортсмены очень высокого уровня, но у нас есть неплохие шансы завоевать медали, в том числе, и самого высокого достоинства, — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

На играх спортсмены 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэра Чебаркуля подозревают во взятке
«Трактор» приглашает челябинцев слепить снежного «Белого медведя»
Задержан мэр Чебаркуля
«Диагноз» дому в Магнитогорске, где взорвался бытовой газ, вынесут до 1 апреля
В Челябинской области фальшивомонетчик сбыл 16 тысяч поддельных евро
В Челябинске цыгане продали сотруднику ФСБ больше килограмма героина
Челябинск пока не освободили от снежных завалов
Озабоченные поклонники Семена Слепакова попали под гнев челябинских активистов
Половина челябинцев не представляют жизни без Интернета
Пьяная жительница Магнитогорска не довезла ребенка до детского сада
Дикие кошки Челябинского зоопарка приглашают горожан в гости
60-летний автостопщик поневоле, которому южноуральцы помогли добрался домой, шлет приветы из Иркутска
В Магнитогорске в переполненном детсаде малыши вынуждены есть по очереди
Житель Челябинской области продает 200 рублей за 6666 рублей