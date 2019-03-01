Для комфорта челябинцев. После матча «Трактор» - «Автомобилист» болельщиков развезут на низкопольных автобусах

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-01T17:35:45+03:00

В субботу, 2 марта, после матча "Трактор" - "Автомобилист", у главного входа в арену "Трактор" болельщикам подадут комфортабельные автобусы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В субботу, 2 марта, «Трактор» на домашней арене вновь встретится с «Автомобилистом». После игры болельщиков будут ждать три комфортабельных низкопольных автобусов. Они развезут болельщиков после матча по маршрутам №№ 81,4,64:

Маршрут №81:

От ледовой арены «Трактор» по улицам: Чичерина — Братьев Кашириных — Северо Крымская — Труда — Энгельса — пр. Ленина — Рождественского — Гагарина — Новороссийская — Чистопольская (КОНЕЧНАЯ).

Маршрут №4:

От ледовой арены «Трактор» по улицам: 250лет Челябинску — Чичерина — пр. Комсомольский — пр. Свердловский — пр. Ленина — Героев Танкограда — Марченко — Кулибина — Хохрякова — Мамина (КОНЕЧНАЯ).

Маршрут №64:

От ледовой арены «Трактор» по улицам: 250 лет Челябинску — 40 лет Победы — Братьев Кашириных — пр. Свердловский — пр. Ленина — Свободы — до железнодорожного вокзала (КОНЕЧНАЯ).

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ООО «Общественный городской транспорт», автобусы будут ждать пассажиров, в независимости от времени окончания матча, по ул. 250 — лет Челябинска со стороны главного входа Арены «Трактор» с 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU