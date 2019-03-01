2019-03-01T18:33:54+03:00
Общество

В Челябинске мужики взялись за расчистку дворов от снега

Им надоело ждать ленивых коммунальщиков
Ольга АНТОНОВА
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Жильцы двора дома по ул. Энгельса, 59 - всем пример! Фото: Наталья Казанцева.Жильцы двора дома по ул. Энгельса, 59 - всем пример! Фото: Наталья Казанцева.
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Пока чиновники жалуются на ленивых подрядчиков и коммунальщиков, которые не могут толком расчистить улицы и дворы от снега, люди берут ситуацию в свои руки. Например, в Санкт-Петербурге семья купила трактор: пенсионер с сыном и зятем чистят дворы родного города.

И в Челябинске мужикам надоело ждать, как у моря погоды, лентяев-коммунальщиков. Даже в центре города дворы завалены, как на окраине глухой деревни!

— Наш двор на ул. Энгельса, 59 — небольшой, дом четырехэтажный. Но управляющая компания и у нас «с ног сбивается», толком вычистить тротуар и дорогу не может. Проезжает изредка тракторишка, сметает все на к обочине или на припаркованные машины. И снег вновь растаскивается ногами, взбивается в кашу. Дворники чистят «пятачки» у подъездов, и все. А ведь раньше дворники отвечали за весь двор целиком. От первого подъезда до последнего. Почему сейчас такая халтура? — говорит жительница дома Наталья Казанцева.

В пятницу, 1 марта, вместо того, чтобы законным образом перед телевизором на диванах лежать, взяли соседи лопаты в руки, вооружились щетками-сметками и расчистили сначала машины, — свои и рядом стоящие, дорогу, тротуар и сгрузили сугробы на газоны: там талая вода весной очень нужна. Теперь по двору может и пенсионер с палочкой пройти, и мама коляску провезет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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