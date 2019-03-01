Налетай-торопись. В Челябинске теперь есть бесплатный троллейбус

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-01T19:13:23+03:00

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Эпидемия гриппа и ОРВИ добралась до сотрудников ЧелябГЭТ: на больничном сейчас треть кондукторов троллейбусного парка! Хоть машины на маршруты не выводи.

Но как оставить челябинцев без такого востребованного вида общественного транспорта? В ЧелябГЭТ корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили:

— Руководство организации решило не оставлять горожан без троллейбуса и и запустить маршрут №12 без кондукторов, бесплатно.

Кстати, у троллейбуса №5 весной появится новая остановка по ул. Тимирязева. Ее обустроят напротив Театра драмы по направлению движения в сторону АМЗ. Появится и остановка в обратном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU