Налетай-торопись. В Челябинске теперь есть бесплатный троллейбус
Эпидемия гриппа и ОРВИ добралась до сотрудников ЧелябГЭТ: на больничном сейчас треть кондукторов троллейбусного парка! Хоть машины на маршруты не выводи.
Но как оставить челябинцев без такого востребованного вида общественного транспорта? В ЧелябГЭТ корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили:
— Руководство организации решило не оставлять горожан без троллейбуса и и запустить маршрут №12 без кондукторов, бесплатно.
Кстати, у троллейбуса №5 весной появится новая остановка по ул. Тимирязева. Ее обустроят напротив Театра драмы по направлению движения в сторону АМЗ. Появится и остановка в обратном направлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU