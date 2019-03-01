В Златоусте пьяный мужчина притворился жертвой ДТП
«Совсем белый, совсем горячий!» — цитата из фильма «Кавказская пленница» как нельзя лучше подходит к буйному пьяному жителю Златоуста. Как сообщает группа «На дорогах Златоуста» социальной сети ВКонтакте, 1 марта перебравший со спиртным мужчик бросился на стоявшую в одном из дворов машину. Двигатель работал, и агрессивному пьянице не понравился запах выхлопных газов.
Водитель и пассажиры в это время мирно сидели в отечественной легковушке. И тут, как Тарзан, им на машину прыгнул пешеход. Разбил ногой лобовое стекло, помял крышу и бампер. Шокированные мужики, выбравшись из авто, сообщили пьяному, что вызывают «скорую помощь» и наряд ДПС, чтобы оформляли ДТП. А горе-Тарзану предстоит оплачивать ремонт «двенашки». На что он заявил, что его сбили. После чего улегся под колеса. Там и пролежал около двух часов.
На место прибыли сотрудники ДПС и «скорая». С пешеходом все в порядке, каких-либо травм врачи ему не диагностировали. Наряд ГИБДД зафиксировал «травмы» машины. Пьяному агрессору придется раскошелиться на ее ремонт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU