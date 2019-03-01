2019-03-01T19:54:11+03:00
Общество

В Златоусте пьяный мужчина притворился жертвой ДТП

Сначала он разбил машину незнакомых людей, потом кинулся под колеса
Ольга АНТОНОВА
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Под машиной пьяный пролежал около двух часов. Никаких травм медики у него не обнаружили. Фото: группа "На дорогах Златоуста" vc.comПод машиной пьяный пролежал около двух часов. Никаких травм медики у него не обнаружили. Фото: группа "На дорогах Златоуста" vc.com
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«Совсем белый, совсем горячий!» — цитата из фильма «Кавказская пленница» как нельзя лучше подходит к буйному пьяному жителю Златоуста. Как сообщает группа «На дорогах Златоуста» социальной сети ВКонтакте, 1 марта перебравший со спиртным мужчик бросился на стоявшую в одном из дворов машину. Двигатель работал, и агрессивному пьянице не понравился запах выхлопных газов.

Водитель и пассажиры в это время мирно сидели в отечественной легковушке. И тут, как Тарзан, им на машину прыгнул пешеход. Разбил ногой лобовое стекло, помял крышу и бампер. Шокированные мужики, выбравшись из авто, сообщили пьяному, что вызывают «скорую помощь» и наряд ДПС, чтобы оформляли ДТП. А горе-Тарзану предстоит оплачивать ремонт «двенашки». На что он заявил, что его сбили. После чего улегся под колеса. Там и пролежал около двух часов.

На место прибыли сотрудники ДПС и «скорая». С пешеходом все в порядке, каких-либо травм врачи ему не диагностировали. Наряд ГИБДД зафиксировал «травмы» машины. Пьяному агрессору придется раскошелиться на ее ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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