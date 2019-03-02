В Челябинске перенесут остановку электричек

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-02T09:36:26+03:00

После того, как построят новый мост, место посадки на электричку вернется на место. Фото: Алексей ФОКИН

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С понедельника, 4 марта, на челябинской станции Чурилово изменится место посадки на электричку. Мера временная, она связана со строительством нового пешеходного моста, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Платформа для высадки и посадки пассажиров электричек будет располагаться на 300 метро дальше, чем сейчас, — между 4 и 5 путями. Для безопасности пассажиров до нее проложат пешеходный переход.

На ЮУЖД говорят, что строительство нового моста продлится около года. Потом посадка на электричку будут производиться на прежнем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU