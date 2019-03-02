Вузы Челябинска добавят до 10 баллов к ЕГЭ за золотой значок ГТО

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-02T09:57:34+03:00

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В столице Южного Урала дополнительные преференции при поступлении вчерашние выпускники получают уже второй год. В ЮУрГУ за золотой знак отличия ГТО в этом году при поступлении прибавляют целых 10 баллов. Исключения составляют факультеты, относящиеся к физкультуре и спорту. Однако здесь, так же, как и в УралГУФК, дополнительный приоритет получают те, кто является чемпионами и призерами мировых и российских первенств.

В ЧелГУ и ЧГИК за золотой знак абитуриенту добавят 5 баллов. В ЮУрГАУ — 3 балла.

Чтобы успеть получить дополнительные баллы к ЕГЭ, абитуриенты должны выполнить необходимые нормативы и представить протоколы в центры тестирования до 30 марта. Те, кто воспользовался этой возможностью, получат знак отличия ГТО и удостоверение до 1 июля.

По словам руководителя региональной дирекции комплекса ГТО в Александра Беленкова, и другие вузы и ссузы Челябинска и всей области подключатся к этой инициативе. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу войти в 10 лучших регионов рейтинга ГТО. А основная движущая сила комплекса сегодня — активная молодежь, выпускники старших классов и студенты вузов и колледжей.

Дополнительная информация и центры тестирования в Челябинске в отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU