2019-03-02T13:51:55+03:00
Общество

Оскандалившийся детсад из Челябинска могут закрыть после проверки прокуратуры

Находиться там небезопасно
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Частный детсад «У Машеньки», работавший на квартире, прославило видео, снятое молодым воспитателем. В небольшом ролике девушка рассказала, что детей морят голодом, а условия содержания небезопасны. После того, как запись попала в СМИ, в садик нагрянула прокуратура.

В ходе проверки выявлены два десятка нарушений. На кухне садика нарушалось товарное соседство, а на продукты не было документов, подтверждающих качество и безопасность. Меню не было разработано, хозяйка садика готовила блюда на свое усмотрение и как могла. Причем санкнижки у женщины не было.

— Есть нарушения требований к кухонной посуде, разделочному инвентарю, к спальням, санузлам и игровой комнате. Воспитанники не обеспечены личными полотенцами и горшками, им не выдают комплекты постельного белья — дети спали под пледами без пододеяльников. Также для детей не продуман режим дня, прогулки не организованы, — рассказала изданию «74.ru» заместитель прокурора Тракторозаводского района Ольга Мангилева.

По итогам проверки возбуждено 4 административных дела. Прокуратура требует закрыть садик.

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Суп из одной картофелины и костей: сотрудницы частного детсада в Челябинске рассказали, в каких условиях содержатся дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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