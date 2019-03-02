Жители Челябинска признаются, что еще не разобрали новогодние елки
На дворе весна. Мужчины начали дарить дамам букеты живых тюльпанов. Для кого-то из нас это повод разобрать новогоднюю елку. Неожиданное фото такого соседства: колючек и лепестков — выложила в соцсети наша коллега Юлия Реутова.
К удивлению, часть подписчиков девушки сообщили, что тоже не торопятся разбирать новогоднее дерево.
— У нас тоже стоит еще. После 8-го марта разберу. Если сына уговорю, — пишет Ксения Фомина.
— Я себя успокаиваю, что мы поставили ее поздно — на Рождество, — объясняет свою любовь к зимней сказке Наталья Богомолова.
— Юля, не сдавайся! Раньше майских не убирай! — шутит Надежда Сухова.
А вы когда убрали елку?
Если, конечно, уже убрали…
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ИСТОЧНИК KP.RU