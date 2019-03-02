Жители Челябинска признаются, что еще не разобрали новогодние елки

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-02T17:36:20+03:00

Вот как бывает! Фото: Юлия Реутова.

И теперь им не хочется говорить «прощай» зимней сказке

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На дворе весна. Мужчины начали дарить дамам букеты живых тюльпанов. Для кого-то из нас это повод разобрать новогоднюю елку. Неожиданное фото такого соседства: колючек и лепестков — выложила в соцсети наша коллега Юлия Реутова.

К удивлению, часть подписчиков девушки сообщили, что тоже не торопятся разбирать новогоднее дерево.

— У нас тоже стоит еще. После 8-го марта разберу. Если сына уговорю, — пишет Ксения Фомина.

— Я себя успокаиваю, что мы поставили ее поздно — на Рождество, — объясняет свою любовь к зимней сказке Наталья Богомолова.

— Юля, не сдавайся! Раньше майских не убирай! — шутит Надежда Сухова.

А вы когда убрали елку?

Если, конечно, уже убрали…

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ИСТОЧНИК KP.RU