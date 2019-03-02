2019-03-02T19:10:12+03:00
Спорт

«Трактор» вылетел из плей-офф, уступив «Автомобилисту» в серии 0-3

В домашнем матче челябинцы проиграли в овертайме 1:2
Алексей МИКУШИНЛидия ПЕСКОВА
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В субботу, 2 марта, челябинский «Трактор» сразился с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Увы, свет не в пользу челябинцев. В домашнем матче челябинцы проиграли в овертайме 1:2.

Таким образом, «Автомобилист» увеличил отрыв от «Трактора» в очередной встрече 1/4 финала Восточной конференции КХЛ. Теперь счет в серии, которая предполагает игру до четырех побед, застыл на показателях 3-0.

Счет игры открыл нападающий «Трактора» Кристиан Томас. Противники сравняли счет благодаря броску Андрея Обидина. Победную шайбу гостям принес Вячеслав Литовченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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