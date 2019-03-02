Из-за плохой уборки дорог жители Челябинска паркуют свои машины вручную

2 Март 21:42 2019-03-02T21:42:52+03:00

Опять виноваты зима и снег? Фото: социальные сети.

Но и в этом есть положительные моменты

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Жители Ленинского района Челябинска сделали забавный кадр: люди паркуют свою машину вручную. Поставить авто на место обычным способом не дает снежная колея.

— Из-за жуткой колеи в Ленинском районе припарковаться можно только так... Мы в Ленинском буквально задвигаем свои тачки на парковочное место, — комментирует автор свой снимок.

Судя по реакции в социальных сетях, проблема знакома всему городу.

— Утром попали в такую же ситуацию. Машина встала, помогли соседи. Вижу до боли знакомую картину, — пишет подписчица паблика «Регион-74».

Кто-то предпочитает и в такой ситуации находить положительные моменты: «зато не угонят», «а соседи-то — дружные» — комментируют фото челябинцы.

Однако нашлись и те, кто считает, что в сложившейся ситуации есть вина самих автолюбителей.

— Пусть сначала свои тачки уберут, чтобы техника проехала и почистила! — замечает Анастасия Федорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU