2019-03-03T16:50:32+03:00
Общество

Тоннель в снегу на тротуаре возмутил жителей Челябинска

Дорожку между высокими грязными кучами сфотографировали на улице Свободы
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Тоннель в снегу заметили на ул. Свободы. Фото: Ирана АМИРОВА.Тоннель в снегу заметили на ул. Свободы. Фото: Ирана АМИРОВА.
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На фото — самый центр Челябинска. Этот тоннель в грязном снегу сфотографировали на улице Свободы.

«Тротуар передает привет городским депутатам и радуется наступлению весны», пишут в группе «Челябинский урбанист» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидно, снег в этом месте в последний раз чистили в январе, а то и до Нового года. А пешеходы протоптали невольно протоптали тоннель.

Очевидно, снег в этом месте в последний раз чистили в январе, а то и до Нового года. Фото: группа «Челябинский урбанист»/vk.com

Очевидно, снег в этом месте в последний раз чистили в январе, а то и до Нового года. Фото: группа «Челябинский урбанист»/vk.com

В соцсетях народ живо обсуждает снимок:

— Солнце-то поможет растопить этот снег. Только куда мы уплывем с такими кучами, и сколько будут эти лужи потом сохнуть? — возмущается горожанка Ольга.

— Челябинск зимой — неприступная крепость. Только не для внешнего врага, а для жителей, — злорадствует челябинец Максим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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