2019-03-04T04:54:55+03:00
Общество

В магазинах Челябинской области продают детские игрушки в виде женской груди

Родители возмущены: «Это должно быть в секс-шопе!»
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такая игрушка 3+. Фото: соцсетиВот такая игрушка 3+. Фото: соцсети
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В витринах частенько можно увидеть игрушки сомнительного качества: страшненькие, из вонючих материалов… Но этa, по словам жителей Челябинской области, — просто «порнография какая-то».

— Зашла в магазин и обратила внимание на игрушку. Больше в ступор вошла от возраста, с которого можно играть в «это». Это брызгалка для детей в виде женской груди! — написала жительница Копейска в соцсети.

Это вообще нормально?! Фото: соцсети

Это вообще нормально?! Фото: соцсети

Веселая розовая коробочка с дамой в бикини и сердечками, похожая на упаковку интимных товаров. На обороте изображен довольный мужчина с голым торсом. Ему в лицо брызжет струя из игрушечной женской груди. Надпись на английском гласит: «Хорошо проводи время каждый день!» И еще одна: «Сними чехол (видимо, это про пластиковый бюстгалтер) и взгляни». Содержимое соответствует упаковке. И только надпись о возрастном ограничении говорит, что это детская игрушка: «3+»!

— Это что за детский секс-шоп? — спрашивают подписчики группы.

— Обычный продуктовый магазин «Кормилец» на РМЗ (район Ремонтно-механического завода — прим. Автора), — ответила Светлана Пушкарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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