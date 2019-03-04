Магазины Челябинска предлагают дарить женщинам на 8 марта носки

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-04T05:25:57+03:00

Как вам такой подарок для женщин? Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Эта идея витала в воздухе и однажды должна была принять материальный облик. Каждый год накануне 23 февраля мужчины закатывают глаза: мол, опять нас сейчас носками задарят. И вот в преддверии 8 марта на полках магазинов Челябинска были обнаружены подарочные носки для женщин. Они красиво упакованы, а точнее закатаны в металлические банки с праздничными этикетками: «Носочки любимой жене», сестре, маме и т. д. Фото разлетелось по соцсетям.

— Ну что, мужики, время мести? — прокомментировала подписчица группы «Регион-74 | Челябинск» в ВК.

— Ответочка, — пошутил Дмитрий Самарин.

— Я коробку целую куплю: домой, в офис на работу... За все праздники 23 февраля им припомню, — посмеялся Радик Рамазанов.

— Тогда уж давайте и станки с пеной для бритья! — написала Ирина Иванова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU