Магазины Челябинска предлагают дарить женщинам на 8 марта носки
Эта идея витала в воздухе и однажды должна была принять материальный облик. Каждый год накануне 23 февраля мужчины закатывают глаза: мол, опять нас сейчас носками задарят. И вот в преддверии 8 марта на полках магазинов Челябинска были обнаружены подарочные носки для женщин. Они красиво упакованы, а точнее закатаны в металлические банки с праздничными этикетками: «Носочки любимой жене», сестре, маме и т. д. Фото разлетелось по соцсетям.
— Ну что, мужики, время мести? — прокомментировала подписчица группы «Регион-74 | Челябинск» в ВК.
— Ответочка, — пошутил Дмитрий Самарин.
— Я коробку целую куплю: домой, в офис на работу... За все праздники 23 февраля им припомню, — посмеялся Радик Рамазанов.
— Тогда уж давайте и станки с пеной для бритья! — написала Ирина Иванова.
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ИСТОЧНИК KP.RU