Парень из Челябинской области украл табун в 30 лошадей

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-04T08:29:30+03:00

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У башкирского фермера из Абзелиловского района пропали лошади. Животные паслись возле озера, причем никто за ними не приглядывал.

Бесхозный табун заметил 24-летний парень из Магнитогорска, задумал украсть. Попросил дядю помочь перегнать табун из 30 голов в Челябинскую область. То, что лошади чужие, племянник не сказал.

Когда вора задержали полицейские, он во всем признался. Сказал, что четырех лошадей зарезал и сдал на мясо, еще четверых жеребят оставил на сохранение у друга. А где остальные 22 лошади — не говорит. Сейчас полицейские ищут их.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный находится под стражей, — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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ИСТОЧНИК KP.RU