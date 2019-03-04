Парень из Челябинской области украл табун в 30 лошадей
У башкирского фермера из Абзелиловского района пропали лошади. Животные паслись возле озера, причем никто за ними не приглядывал.
Бесхозный табун заметил 24-летний парень из Магнитогорска, задумал украсть. Попросил дядю помочь перегнать табун из 30 голов в Челябинскую область. То, что лошади чужие, племянник не сказал.
Когда вора задержали полицейские, он во всем признался. Сказал, что четырех лошадей зарезал и сдал на мясо, еще четверых жеребят оставил на сохранение у друга. А где остальные 22 лошади — не говорит. Сейчас полицейские ищут их.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный находится под стражей, — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
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ИСТОЧНИК KP.RU