«Врачей не впустили, чтобы не пугать посетителей»: жителя Челябинска до полусмерти избили в ночном клубе

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-04T09:19:21+03:00

Пострадавший сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам очевидцев, охранники бездействовали и даже не разрешили войти медикам

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В челябинском клубе Garage Underground жестоко избили 25-летнего Владимира Силатича. Парень вместе с девушкой отмечал свой юбилей. На танцполе случайно задел кого-то плечом, за что на него накинулись несколько типов. Молотили прямо на танцполе.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта. Владимир сейчас он в больнице в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

— Охрана клуба не предприняла никаких мер по ликвидации драки, не вызвала полицию и скорую помощь, несмотря на то, что потерпевший был весь в крови. Охранники просто вывели зачинщиков драки из клуба, отпустив их, и, стараясь не предавать огласке драку, — рассказал друг Владимира журналист Сергей Шумаков на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, скорую помощь вызвала девушка избитого парня.

— Врачей в клуб не пустили, чтобы не пугать посетителей. Владимир вынужден был самостоятельно идти к выходу.

У руководства ночного клуба другая версия случившегося — сотрудники сделали все, как надо.

— Обидчика выгнали, оказали помощь пострадавшему и вызвали скорую, которая на входе посмотрела пострадавшего. От вызова полиции пострадавший отказался. Мы соберем свидетельские показания, попросим официальный комментарий пострадавшего и донесем реальную картину со слов очевидцев и участников, — написала администрация заведения на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Владимир написал заявление в полицию. Сейчас полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU