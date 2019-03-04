Прокуратура рассказала, кто забыл в школьном автобусе пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-04T12:37:50+03:00

Ребенка повезли в садик, но не передали в руки воспитателей

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Пятилетняя девочка около 20 минут просидела в пустом автобусе, где ее забыли взрослые. Прокуратура Троицкого района нашла виновных этого инцидента. сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Первого февраля школьный автобус из села Бобровка повез малышей в детский сад, который находится с соседнем поселке Березники. Сопровождавшая ребятишек женщина не проследила, чтобы все вышли. В итоге одна из девочек 2013-го года рождения осталась в салоне, а потом вернулась тем же автобусом в свое село.

Водитель тоже не удостоверился, что салон пуст и ушел по делам, закрыв двери. Лишь спустя минут 20 ребенка нашли педагоги из бобровской школы и вывели из автобуса.

— Начальнику районного управления по делам образования внесено представление об устранении нарушений закона. Он должен обеспечить безопасный подвоз детей, — говорят в прокуратуре.

Кроме того, бобровскую школу обязали хранить видеозаписи с камер в течении месяца. До этого, нарушая закон, их хранили в течение трех дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU