2019-03-04T14:52:02+03:00
Общество

Житель Челябинска пожаловался в УФАС на дорогие авиабилеты до Симферополя летом

И требует сделать перелет дешевле
Лидия ПЕСКОВА
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Авиабилеты в Крым подорожали.Авиабилеты в Крым подорожали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Антимонопольная служба России проверит цену авиабилетов из Челябинска в Симферополь на грядущее лето. Один из жителей нашего города полагает, что цена выросла необоснованно, сообщает пресс-служба Челябинской УФАС.

— Мы направили запросы в адрес авиаперевозчиков для детального изучения данной ситуации и собираемся проверить экономическую обоснованность установленных цен. Первые результаты проверки будут готовы уже в конце марта, — замечают в УФАС.

Также ведомство обещает проверить, почему «Аэрофлот» поднял цены в эконом-классе из Челябинска до Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 4 квартала 2018 года рост цен превысил инфляцию.

Жители города также жалуются в УФАС, что перелеты из Челябинска до Москвы на несколько сотен дороже, чем из Екатеринбурга (3 тыс. 263 рубля и 569 рублей соответственно). Челябинская УФАС отмечает, что цена на билеты зависит от многих факторов: от технических характеристик аэропорта, загрузки борта, стоимости топлива, пассажиропотока… В Екатеринбурге гораздо выше пассажиропоток и больше «столичных» рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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