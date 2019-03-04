Школьнице из Миасса подарили планшет за спасение провалившейся под лед подруги

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-04T18:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 марта, 12-летняя Саша Панина вместе с мамой приехали в Челябинск на встречу с Борисом Дубровским. Поводом стал смелый поступок Саши — она спасла свою подругу, провалившуюся под лед.

Губернатор поблагодарил школьницу за смелость и подарил ей планшет. А ее младшим братику и сестренке передал плюшевых медвежат и сладости.

— Главное, что ты не растерялась, вспомнила, чему тебя учили родители, и действовала очень четко. В итоге — спасла человека. Признателен родителям за воспитание дочери, учителям — за то, что дали нужные знания и навыки. Дети должны учиться беречь себя. Тогда и таких происшествий будет меньше, — подчеркнул Борис Дубровский, обращаясь к Саше и ее маме Елене Николаевне.

Губернатор поблагодарил школьницу за ее поступок. Фото: gubernator74.ru.

Саша учится в шестом классе. Она поделилась, что в будущем хочет стать хирургом или полицейским.

История, которая потрясла область, произошла в середине февраля. Саша и Даша возвращались домой с прогулки через пруд. Вдруг увидели проталину, стало любопытно, подошли ближе. Но внезапно лед проломился, и Даша оказалась в воде.

Подарки от губернатора. Фото: gubernator74.ru.

У Саши папа рыбак, рассказывал дочке, как вести себя на льду. Девочка быстро сориентировалась, подползла на коленях к подруге и одним движением вытащила ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU