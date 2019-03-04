В центре Челябинска столкнулись пять легковых автомобилей и троллейбус
Сегодня вечером, 4 марта, на перекрестке улиц Воровского и Сони Кривой произошло крупное ДТП с участием аж шести машин. В аварию попали троллейбус №5 и несколько легковушек: BMW, KIA, Nissan, Chevrolet Lachetti и LADA Largus. Столкнувшиеся автомобили образовали небольшой затор.
— Сначала столкнулись BMW и KIA. Остальные, видимо, пытались их объехать и тоже врезались. Вроде бы никто не пострадал. Приезжали инспекторы, разбирались, — рассказал очевидец Олег.
По снимкам с места аварии видно, что у нескольких машин серьезные повреждения.
В обстоятельствах и причинах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU