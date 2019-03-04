2019-03-04T19:41:11+03:00
Происшествия

В центре Челябинска столкнулись пять легковых автомобилей и троллейбус

Авария образовала пробку в час пик
Валентина ВАГАНОВА
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ДТП произошло около 18 часов. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».ДТП произошло около 18 часов. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
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Сегодня вечером, 4 марта, на перекрестке улиц Воровского и Сони Кривой произошло крупное ДТП с участием аж шести машин. В аварию попали троллейбус №5 и несколько легковушек: BMW, KIA, Nissan, Chevrolet Lachetti и LADA Largus. Столкнувшиеся автомобили образовали небольшой затор.

— Сначала столкнулись BMW и KIA. Остальные, видимо, пытались их объехать и тоже врезались. Вроде бы никто не пострадал. Приезжали инспекторы, разбирались, — рассказал очевидец Олег.

По снимкам с места аварии видно, что у нескольких машин серьезные повреждения.

В обстоятельствах и причинах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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