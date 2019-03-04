«Трактор» вылетел из плей-офф, уступив «Автомобилисту» в четвертом матче подряд

СЕГОДНЯ 19:44 2019-03-04T19:44:41+03:00

Екатеринбург выигрывает в серии 4-0 и продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Черно-белые начали игру, уступая в серии до четырех побед 0-3. Объективно отыграть такое преимущество у соперника крайне сложно…

Накануне матча букмекеры (партнеры КХЛ) оценивали шансы команда на победы, как равные. Наибольший коэффициент был на ничью в основное время. По ходу матча предпочтения букмекеров росли в пользу «Автомобилиста»…

Такой расклад в чем-то повторил ход матча. Команды то выходили вперед, то сравнивали счет. В игровых видах спорта это обычно называют «качелями».

На две шайбы хозяев на старте — Глинкин на второй, Исаев на шестой минуте, гости, при игре в большинстве, ответили парой таких же быстрых голов в середине второго периода. В третьем — Шаров выводит «Трактор» вперед 3:2. но «Авто» тут же сравнивает счет. Еще через две минуты уже екатеринбуржцы забрасывают шайбу — 4:3.

Многочисленные атаки челябинцев не увенчались голами. Счет в четвертом матче ¼ финала серии плей-офф 4:3 в пользу «Автомобилиста». Екатеринбург выигрывает в серии 4-0 и продолжает борьбу за Кубок Гагарина. «Трактор» заканчивает сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU