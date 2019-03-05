2019-03-05T04:43:55+03:00
Общество

В Челябинской области мошенники продали пенсионерке пилюли вечной молодости за 100 тысяч рублей

И чуть не развели ее еще на 150 тыс.
Ирина КАРЕЛИНА
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Чудо-пилюли оказались обычными БАДами.Чудо-пилюли оказались обычными БАДами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Этот случай рассказала в соцсетях жительница Челябинской области Николь Багина. Ее бабушке 80 лет, и она всегда отличалась сообразительностью и практичностью. Но умельцы впаривать всякую ерунду за большие деньги — хорошие психологи. Они пообещали пенсионерке зрение, как в молодости.

Первый курс таблеток стоит 25 тыс. руб. Второй — уже 72 тыс. Все это женщина выкупила и принимала. А мошенники названивали ей, убеждая купить третий курс по цене 150 тыс. руб. Да, дорого, но без него первые два не работают. Мол, зря уже почти сто тысяч выкинула что ли?

Пенсионерка выкупила бы и третий курс. Но мошенники, позвонившие ей в очередной раз, нарвались на внучку.

— Мужчина по телефону запугивал потерей зрения. Говорил, что заботится о здоровье. Я стала расспрашивать о их фирме. Мычал что-то невнятное. В итоге вышел из себя и бросил трубку, — написала Николь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Чудо-пилюли оказались обычными БАДами, продающимися в каждой аптеке за 700 руб. Бабушка развела руками: очень хотелось вернуть зрение, как в молодости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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