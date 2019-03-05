2019-03-05T04:44:56+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска требует возместить ущерб за испорченную краской куртку

Капли серебрянки ветер сдул ей на одежду с нового светофора
Ирина КАРЕЛИНА
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Ветер испортил куртку и сумку. Фото: vk.com/magnitkacityВетер испортил куртку и сумку. Фото: vk.com/magnitkacity
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Нетривиальная ситуация произошла в Магнитогорске. Пользователи соцсетей обсуждают, удастся ли наказать виновного.

— Устанавливали новый светофор, и женщина красила его серебряной краской. Я проходила по пешеходному переходу, и капли краски ветром сдуло на меня. Испорчены дорогой пуховик и итальянская кожаная сумка! Что делать и куда обращаться? — анонимно спросила жительница города в группе «ВКонтакте».

Многие удивились: с кого она решила требовать возмещение ущерба — с ветра что ли? Советовали простить и забыть: мол, всякое бывает. Но, оказывается, шанс есть.

— Такие работы нужно выполнять с обеспечением безопасности и ограждением территории. А если бы краска попала в глаза?! Сложно, но если хотите «беготни и веселья», пишите заявление в городскую администрацию и ГИББД. А они уже переадресуют на субподрядчиков, — посоветовал пользователи соцсети Игорь Выходцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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