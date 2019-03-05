Жительница Магнитогорска требует возместить ущерб за испорченную краской куртку

СЕГОДНЯ 04:44 2019-03-05T04:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Нетривиальная ситуация произошла в Магнитогорске. Пользователи соцсетей обсуждают, удастся ли наказать виновного.

— Устанавливали новый светофор, и женщина красила его серебряной краской. Я проходила по пешеходному переходу, и капли краски ветром сдуло на меня. Испорчены дорогой пуховик и итальянская кожаная сумка! Что делать и куда обращаться? — анонимно спросила жительница города в группе «ВКонтакте».

Многие удивились: с кого она решила требовать возмещение ущерба — с ветра что ли? Советовали простить и забыть: мол, всякое бывает. Но, оказывается, шанс есть.

— Такие работы нужно выполнять с обеспечением безопасности и ограждением территории. А если бы краска попала в глаза?! Сложно, но если хотите «беготни и веселья», пишите заявление в городскую администрацию и ГИББД. А они уже переадресуют на субподрядчиков, — посоветовал пользователи соцсети Игорь Выходцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU