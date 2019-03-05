2019-03-05T04:46:14+03:00
Общество

В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками

Заказы принимают в Интернете
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото продуктов с плесенью. Скриншот из переписки покупателя с продавцом армейских сухпайков.Фото продуктов с плесенью. Скриншот из переписки покупателя с продавцом армейских сухпайков.
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Житель Челябинской области Антон Голубев решил предупредить пользователей соцсети «ВКонтакте», чтобы не покупали армейские сухпайки, не глядя. На недобросовестного продавца он наткнулся в Интернете.

— Подсунули просроченный армейский сухпаек и занесли в черный список. Муж у дамы служит в Чебаркуле. Сама она живет в Миассе и продает сухпайки, — написал Антон в группе «Типичный Чебаркуль» в ВК.

К жалобе он приложил скрины переписки с продавцами. На одном из них — фото совершенно неаппетитных продуктов со следами плесени. На упаковке указано, что срок годности закончился в январе.

— Извеняй, не знал. Пока больше инет. Как появится, отдам, — ответил продавец на претензии покупателя, а потом заблокировал его в соцсети.

В преддверии Дня защитника Отечества многие покупали такие «продуктовые наборы» на подарки. Цена невысокая — от 250 рублей. Интересно и символично. Но дело в том, что в магазинах продают копии армейских сухпайков, а не настоящие. В данном же случае встает вопрос о законности действий продавца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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