В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-05T05:55:14+03:00

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Инцидент произошел 3 марта в одном из домов Усть-Катава. Во время семейного конфликта сожитель-тиран набросился на гражданскую супругу с оскорблениями и угрозами. Защитить женщину кроме ее родного 17-летнего сына оказалось некому.

Подросток, буквально, встал стеной между взрослыми. Отчиму это не понравилось. Он схватил кухонный нож и двинулся на мальчика. В этот момент женщина успела нажать тревожную кнопку на мобильном телефоне. Вскоре на место происшествия прибыли бойцы Росгвардии.

— Мужчина сначала угрожал подростку, а потом попытался нанести удар ножом, но промахнулся. 37-летняя хозяйка квартиры рассказала, что как только сожитель осознал скорый приезд стражей правопорядка, то спрятал нож под раковину на кухне, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Дебошира задержали и передали следственно-оперативной группе. Им оказался неоднократно судимый уроженец Амурской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU