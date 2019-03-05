В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-05T07:02:20+03:00

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Трагедия произошла в ночь на 5 марта в Аше. Загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри двух погибших. Один из них — 6 летний ребенок. Хозяину дома удалось спастись. 45- летний мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу.

— Пожарные расчеты прибыли на место через четыре минуты после сообщения о возгорании. К этому времени огонь с жилого дома перекинулся на надворные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

К трем часам ночи пожар ликвидировали. Сейчас на месте трагедии работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU