Загорелся холодильник: в Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
Из-за пожара в здании ТЦ «Фокус» в ночь на 5 марта сотрудники МЧС эвакуировали людей. Возгорание произошло на первом этаже в магазине «Мегамарт». Из-за короткого замыкания загорелась проводка в холодильнике.
— Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 00 часов 55 минут. На место выехали 10 единиц техники и 31 человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.
В целях безопасности спасатели вывели из здания 52 человека. Пожар ликвидировали. Никто из посетителей и сотрудников ТЦ не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU