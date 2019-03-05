Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
Март на Южном Урале считается зимним месяцем. Однако в этом году он радует ярким солнцем и весенним теплом. Уже на этой неделе на Южном Урале установится плюсовая температура.
Синоптики обещают нам:
— в среду, 6 марта, до +6 градусов по области и до +4 в Челябинске, небольшие осадки;
— в четверг, 7 марта, до +6 по области и до +5 в Челябинске, небольшие осадки, возможен дождь;
— в пятницу, 8 марта, в Челябинске +1;
— все выходные в Челябинске +5 градусов, без осадков.
Однако сильно не обольщайтесь. Дни будут ветреными, а порывы весеннего ветра иногда будут достигать 15 метров в секунду. Это существенно подпортит общее впечатление от погоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU