Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-05T08:27:43+03:00

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Март на Южном Урале считается зимним месяцем. Однако в этом году он радует ярким солнцем и весенним теплом. Уже на этой неделе на Южном Урале установится плюсовая температура.

Синоптики обещают нам:

— в среду, 6 марта, до +6 градусов по области и до +4 в Челябинске, небольшие осадки;

— в четверг, 7 марта, до +6 по области и до +5 в Челябинске, небольшие осадки, возможен дождь;

— в пятницу, 8 марта, в Челябинске +1;

— все выходные в Челябинске +5 градусов, без осадков.

Однако сильно не обольщайтесь. Дни будут ветреными, а порывы весеннего ветра иногда будут достигать 15 метров в секунду. Это существенно подпортит общее впечатление от погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU