Нет места. В Челябинске не определены легальные полигоны для приема снежных куч

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-05T09:32:05+03:00

Однако, прокуратура напоминает: дворы и улицы — не место для несанкционированных свалок

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За чистоту дорог Челябинска отвечает подрядчик — АО «Южуралмост». С этой коммерческой организацией властями Челябинска заключен муниципальный контракт на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. Это значит, что подрядчик должен не только сметать снег с дорог, но и вывозить валы на специальные полигоны.

Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, документом не определены полигоны для складирования собранных с дорог обочин масс снега. Десяток с лишним тысяч тонн снега, что ежедневно вычищают с улиц города, вывозится с нарушением требований экологической безопасности на стихийные снегосвалки.

Плюс, в Челябинске копятся стихийные свалки мусора, что тоже нарушает права челябинцев на благоприятную окружающую среду.

Челябинский природоохранный прокурор внес главе города представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Надзорное ведомство требует привлечь к ответственности виновных чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU