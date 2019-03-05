2019-03-05T10:09:46+03:00
Экономика

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» на уровне ruА. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, устойчивой ликвидной позицией, адекватной оценкой корпоративного управления, а также небольшой долей банка на российском рынке.

Исторически Челябинвестбанк имеет высокие конкурентные и рыночные позиции на финансовом рынке своего региона. При этом клиенты банка сконцентрированы на территории Челябинской области, и агентство считает этот фактор ограничивающим бизнес-профиль. На 01.01.2019 банк занимает 104-е место по активам и 92-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Также агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса банка по направлениям деятельности.

Положительное влияние на рейтинг оказала высокая оценка достаточности капитала и эффективности деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 составляет 22,6% при обязательном минимальном значении 8%. Поддержку рейтингу также оказывают удовлетворительное качество активов, в частности, высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, устойчивая позиция по ликвидности и качественное корпоративное управление, соответствующее масштабам и направлениям деятельности банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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