«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» на уровне ruА. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, устойчивой ликвидной позицией, адекватной оценкой корпоративного управления, а также небольшой долей банка на российском рынке.
Исторически Челябинвестбанк имеет высокие конкурентные и рыночные позиции на финансовом рынке своего региона. При этом клиенты банка сконцентрированы на территории Челябинской области, и агентство считает этот фактор ограничивающим бизнес-профиль. На 01.01.2019 банк занимает 104-е место по активам и 92-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Также агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса банка по направлениям деятельности.
Положительное влияние на рейтинг оказала высокая оценка достаточности капитала и эффективности деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 составляет 22,6% при обязательном минимальном значении 8%. Поддержку рейтингу также оказывают удовлетворительное качество активов, в частности, высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, устойчивая позиция по ликвидности и качественное корпоративное управление, соответствующее масштабам и направлениям деятельности банка.
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ИСТОЧНИК KP.RU