В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-05T11:46:49+03:00

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Бывшего воспитателя детского сада будут судить за насилие над ребенком. Не сумев успокоить воспитанника, она заклеила мальчику скотчем рот, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Возможно, случай не стал бы достоянием гласности, но поступок женщины отпечатался в памяти других детей. Наказанный мальчишка очень испугался и начал задыхаться, это заметили находившиеся в группе ребята и рассказали о случившемся папам и мамам.

— В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации садика прокуратура внесла представление. Воспитателя уволили. К тому же женщину привлекут к уголовной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — рассказали в пресс-службе.

Бывшему педагогу грозит стотысячный штраф и исправительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU