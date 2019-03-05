В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
Бывшего воспитателя детского сада будут судить за насилие над ребенком. Не сумев успокоить воспитанника, она заклеила мальчику скотчем рот, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Возможно, случай не стал бы достоянием гласности, но поступок женщины отпечатался в памяти других детей. Наказанный мальчишка очень испугался и начал задыхаться, это заметили находившиеся в группе ребята и рассказали о случившемся папам и мамам.
— В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации садика прокуратура внесла представление. Воспитателя уволили. К тому же женщину привлекут к уголовной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — рассказали в пресс-службе.
Бывшему педагогу грозит стотысячный штраф и исправительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU