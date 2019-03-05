2019-03-05T11:52:22+03:00
Общество

Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова

Скоропорт хранился с нарушением температурного режима
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Попробуем рыбки или нет?Попробуем рыбки или нет?Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Богатый улов рыбы осенней дальневосточной путины-2018 может не добраться до прилавков челябинских магазинов. Доставку 117 тонн свежемороженого товара «притормозили» инспекторы пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, причина выбраковки — в несоблюдении температурного режима хранения во время транспортировки железной дорогой. Вместо положенных -18 градусов инспекторы зафиксировали — 12,3 градуса.

Попадет партия в магазины или нет, станет известно после лабораторных исследований проб рыбы.

По факту нарушения правил перевозок скоропортящегося продукта возбуждено административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
В Магнитогорске осудили живодера
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Нет места. В Челябинске не определены легальные полигоны для приема снежных куч
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками