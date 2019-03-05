Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
Богатый улов рыбы осенней дальневосточной путины-2018 может не добраться до прилавков челябинских магазинов. Доставку 117 тонн свежемороженого товара «притормозили» инспекторы пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, причина выбраковки — в несоблюдении температурного режима хранения во время транспортировки железной дорогой. Вместо положенных -18 градусов инспекторы зафиксировали — 12,3 градуса.
Попадет партия в магазины или нет, станет известно после лабораторных исследований проб рыбы.
По факту нарушения правил перевозок скоропортящегося продукта возбуждено административное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU