Не дождался спасателей: заблудившийся в лесу южноуралец замерз насмерть
Трагедия произошла в ночь на 4 марта в Карталинском районе. 30-летний житель Варны среди ночи пешком отправился из Карталов в село Великопетровка. Но оказавшись в лесу заблудился. Мужчина позвонил на номер 112, сообщил примерное местонахождение и попросил помощи.
— Звонок поступил в 3:39 ночи. В указанное место выехали спасатели девятого отряда МЧС. Местность, которую описал звонивший прочесали. Но нашли только его следы. На звонки мужчина уже не отвечал, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Через несколько часов к поискам подключились полицейские, добровольцы и егеря на снегоходах. Заплутавшего в лесу южноуральца обнаружили в нескольких километрах от деревни Ольховка. Однако было уже поздно. Мужчина замерз насмерть.
Что заставило погибшего отправиться ночью в столь опасное путешествие, предстоит выяснить следователям.
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ИСТОЧНИК KP.RU