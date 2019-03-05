2019-03-05T17:42:27+03:00
Происшествия

Челябинка задушила трехлетнего сына и покончила с собой в Краснодаре

Женщина оставила предсмертную записку
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Трагедия произошла в столице Краснодарского края еще на прошлой неделе, но подробности случившегося стали известны только сегодня.

Днем 28 февраля 30-летняя женщина, находясь дома, задушила трехлетнего сына, а затем покончила с собой. Тело погибшей нашли под окнами многоэтажки. Перед смертью она написала записку. В ней говорится, что она сама убила своего ребенка.

Следователи выяснили, что женщина вместе с мужем и сыном переехала в Краснодар в прошлом году. Здесь они снимали квартиру, а прописаны были в Челябинске.

В причинах трагедии сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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