МЧС предупреждает: на Челябинск обрушится штормовой ветер и дождь с мокрым снегом

СЕГОДНЯ 19:27 2019-03-05T19:27:49+03:00

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Резкое ухудшение погоды ожидается уже завтра, 6 марта, предупреждают синоптики. По данным челябинского ЦГСМ на Южный Урал надвигается дождь, мокрый снег и ураганный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Жителей Челябинска просят принять все необходимые меры безопасности.

— При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта. Непогода может спровоцировать повреждение крыш, рекламных конструкций и линий связи, — рекомендую в ГУ МЧС России по Челябинской области.

О ЧП можно сообщить по телефонам «01», «101» или в ЕДДС своего муниципального образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU