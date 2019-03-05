МЧС предупреждает: на Челябинск обрушится штормовой ветер и дождь с мокрым снегом
Резкое ухудшение погоды ожидается уже завтра, 6 марта, предупреждают синоптики. По данным челябинского ЦГСМ на Южный Урал надвигается дождь, мокрый снег и ураганный ветер с порывами до 17-22 м/с.
Жителей Челябинска просят принять все необходимые меры безопасности.
— При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта. Непогода может спровоцировать повреждение крыш, рекламных конструкций и линий связи, — рекомендую в ГУ МЧС России по Челябинской области.
О ЧП можно сообщить по телефонам «01», «101» или в ЕДДС своего муниципального образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU