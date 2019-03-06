2019-03-06T04:46:00+03:00
Общество

Требуются мошенники: в Челябинске набирают на работу людей, готовых обманом подсовывать кредиты

Фирма учит сотрудников психологическим манипуляциям
Ирина КАРЕЛИНА
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Ищите работу осторожно!Ищите работу осторожно!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Челябинске нередко можно встретить объявления с заманчивыми вакансиями. Интересны они прежде всего обещанием высокой зарплаты за минимальное количество трудочасов. Вот только суть работы, как правило, невозможно понять не из текста, не после звонка по указанному номеру.

— Приходите на собеседование, все подробно расскажем, — всегда говорит работодатель.

После такой фразы можете смело класть трубку. Как правило, так вербуют в мошенники.

— В Челябинске искал работу и наткнулся на контору в центре города, которая, якобы, занимается водоочистительными системами. Но мне сказали, что они их не продают, а только про них рассказывают. На деле же выяснилось, что надо ходить по квартирам и в ходе разговора с клиентом заполнять информацию о нем. А в конце под предлогом, что проведена консультация, вписать его паспортные данные и попросить расписаться... в заявлении на оформление кредитного договора! — написал в группе в «ВКонтакте» Никита Семенов.

В комментариях челябинцы написали, что тоже сталкивались с такими работодателями. Они обучают сотрудников использовать в своих презентациях манипуляции запугивания. К примеру, это такие фразы: «Вам ведь важно ваше здоровье?» и «Вы же не хотите подхватить кишечную палочку?»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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